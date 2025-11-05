Emekli polise suçüstü! Uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

Kategoriler
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu darbe ticaretine darbe vuruluyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gelen istihbarat ile N.A. isimli emekli polis memurunun kendi aracı ile İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.
Takibe alınan araç, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı kaydedildi.