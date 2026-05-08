Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gündemindeki konu bayram ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyelerinden kimler yararlanacak ve ne kadar ödeme yapılacak soruları tek tek cevaplandı.

HABERİN ÖZETİ Emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri ve kimlerin bu ikramiyeden yararlanacağı detaylandırıldı. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak yatırılacak. Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ikramiyeden faydalanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahipliği oranlarına göre ödeme yapılacak. Malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanacak. Bu ödemelerden yaklaşık 17 milyon kişi faydalanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak yatırılacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da herhangi bir artış yapılması beklenmiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Emekli ikramiyelerinden Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alan kişiler de hak sahipliği oranlarına göre ödeme alacak. Eğer dul ve yetim aylığı alan kişinin çocuğu bulunmuyorsa ve çalışmıyorsa yüzde 75 oranında, eş çalışıyorsa ve çocuğu varsa yüzde 50 oranında ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekliler ile SGK’dan malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik maaşı alanlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek. Bu sayı yaklaşık 17 milyon kişiye karşılık geliyor.