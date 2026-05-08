Emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gündemindeki konu bayram ikramiyeleri oldu. Bayram ikramiyelerinden kimler yararlanacak ve ne kadar ödeme yapılacak soruları tek tek cevaplandı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak yatırılacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da herhangi bir artış yapılması beklenmiyor.
Emekli ikramiyelerinden Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alan kişiler de hak sahipliği oranlarına göre ödeme alacak. Eğer dul ve yetim aylığı alan kişinin çocuğu bulunmuyorsa ve çalışmıyorsa yüzde 75 oranında, eş çalışıyorsa ve çocuğu varsa yüzde 50 oranında ikramiye ödemesi yapılacak.
Emekliler ile SGK’dan malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik maaşı alanlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek. Bu sayı yaklaşık 17 milyon kişiye karşılık geliyor.