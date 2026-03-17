Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi şartları neler?

Emekliye ÖTV’siz araçla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Türkiye’de milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren ÖTV’siz araç satışı konusundaki son gelişmeler, sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından yeniden gündeme taşındı. ÖTV’siz araç alım hakkı tanınmasına ilişkin bir yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Sosyal medya ve bazı haber platformlarında da ‘emekliye ÖTV’siz araç’ alınmasına dair teklifin yürürlüğe girdiği ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından vatandaşların “Emekliye yönelik ÖTV’siz araç satışının şartları nelerdir?” ve “Emekliye ÖTV’siz araç ne zaman verilecek, Meclis’ten geçti mi?” soruları kamuoyunun gündemine geldi.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 00:14

Emekliye ÖTV’siz araç ne zaman verilecek sorusu, son günlerde çeşitli internet sitelerinde yer alan iddialarla birlikte milyonlarca emekli için merak konusu haline geldi. ÖTV’siz araç alım hakkı sağlanmasına yönelik bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş durumda. Teklif içeriğine göre düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Buna göre SSK (4/1-a) emeklileri yani işçi emeklileri ile memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel çerçevede kapsam dışında bırakılıyor. Ancak 4760 sayılı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis’ten geçmedi. Söz konusu teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde Komisyon’da ele alınacak. Buna karşın şu ana kadar yeni bir gelişme yaşanmadı.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?

Bazı haber sitelerinde, emeklilere yönelik ÖTV’siz otomobil düzenlemesinin Meclis’te kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği iddia edildi. Teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlandı ve Şubat sonu ile Mart başı itibarıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Ancak teklif henüz Genel Kurul’da onaylanmadı, Resmi Gazete’de yayımlanmadı ve yürürlüğe konulmadı. Kabul edilmesi halinde uygulamanın büyük ihtimalle sınırlı tutulacağı ve yalnızca belirtilen Bağ-Kur emeklilerine avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor. Teklif yasalaşırsa, ayrıntılı başvuru koşulları Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.

Düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere yalnızca tek seferlik hak tanınacak.

Satın alınacak araç binek otomobil niteliğinde olacak, ticari araçlar kapsam dışında bırakılacak.

Suistimali önlemeye yönelik maddeye göre, ÖTV’siz edinilen araç iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek ya da herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Erken satış yapılması halinde tahsil edilmeyen ÖTV tutarı ve gecikme faizi geri alınacak.

Bazı kaynaklarda, hurda ya da zorlayıcı durumlarda (deprem, sel veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi gibi) yeniden hak doğabileceği ifade ediliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

İddiaların tersine, düzenleme bütün emeklileri kapsamıyor. Teklif metninde yalnızca belirli grupların hedeflendiği belirtiliyor.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde esnaf veya sanatkâr statüsünde bulunanlar.

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında, yani Bağ-Kur statüsünde yaşlılık aylığı alan emekliler.

Dolayısıyla SSK (4/1-a) emeklileri yani işçi emeklileri ile memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışında yer alıyor. Bazı haberlerde çiftçi ya da tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırı altında maaş alanlar) ayrıca vurgulanmış olsa da, teklif esas itibarıyla esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

