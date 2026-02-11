Emniyet kemeri takmayan sürücüye klip çektiler! Kibar uyarı sosyal medyayı salladı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada durdurdukları bir otomobil sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını tespit etti. Ekipler, sürücüyü cezai işlem uygulamadan önce kibar bir dille uyararak emniyet kemerinin hayati önemine dikkat çekti.

KLİP KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sonrasında ise Jandarma ekipleri o anları kısa bir klip haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Emniyet kemerini takmayan sürücüyü kibarca uyardık. Bir saniyelik kemer, bir ömürlük güven. Kural için değil, hayat için hatırlattık" notuna yer verildi. Klip kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşımda, trafik kurallarına uymanın yalnızca cezadan kaçınmak için değil, can güvenliği için gerekli olduğu vurgulandı.