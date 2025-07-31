Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

Ankara'da M.H. isimli kocanın eşinden boşanma talebiyle açtığı süreçte yaşandı. Aile mahkemesi, taraflar arasında evliliğin temelden sarsıldığına hükmederek boşanmaya karar verdi. Kadın manevi tazminatta talep edince karar temyiz edilerek dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Yüksek Mahkeme, dosyadaki delillerin değerlendirilmesinde davalı kadının kocasını yatak odasına almamasını "az kusurlu" olarak kabul etti.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ancak kadının bu davranışına karşılık kocanın, eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve kadının akrabalarıyla görüşmesini engellediği belirtilerek daha fazla kusurlu tarafın koca olduğuna hükmedildi.

Kararda, Türk Medeni Kanunu'na göre, az kusurlu taraf olan kadının maddi ve manevi tazminat hakkı olduğu vurgulandı. Mahkemenin bu hususu dikkate almaması "hukuka aykırı" bulundu ve karar bu nedenle bozuldu.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yargıtay ayrıca, kadının kişilik haklarına yapılan saldırı niteliğindeki davranışlar nedeniyle manevi tazminatla korunması gerektiğini belirtti. Karar, Yargıtay içtihatlarında evlilik birliğinin sürdürülmesinde karşılıklı yükümlülüklerin sınırları bakımından önemli bir örnek teşkil ederken özellikle fiziksel şiddet ile ev içi özel hayat arasındaki denge tartışmalarında dikkat çeken bir referans olarak değerlendirildi.