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Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir boşanma davası kararı geldi. Eşini yatak odasına almayan kadın, "evlilik birliğini sarsan" gerekçeyle tam kusurlu sayıldı. Kararda, ortak hayatı sürdürme yükümlülüğünün ihlal edildiğinin altı çizildi.

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Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:28

Ankara'da M.H. isimli kocanın eşinden talebiyle açtığı süreçte yaşandı. Aile mahkemesi, taraflar arasında evliliğin temelden sarsıldığına hükmederek boşanmaya karar verdi. Kadın manevi tazminatta talep edince karar temyiz edilerek dosya 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

Yüksek Mahkeme, dosyadaki delillerin değerlendirilmesinde davalı kadının kocasını yatak odasına almamasını "az kusurlu" olarak kabul etti.

Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ancak kadının bu davranışına karşılık kocanın, eşine fiziksel uyguladığı ve kadının akrabalarıyla görüşmesini engellediği belirtilerek daha fazla kusurlu tarafın koca olduğuna hükmedildi.

Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

Kararda, Türk Medeni Kanunu'na göre, az kusurlu taraf olan kadının maddi ve hakkı olduğu vurgulandı. Mahkemenin bu hususu dikkate almaması "hukuka aykırı" bulundu ve karar bu nedenle bozuldu.

Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yargıtay ayrıca, kadının kişilik haklarına yapılan saldırı niteliğindeki davranışlar nedeniyle manevi tazminatla korunması gerektiğini belirtti. Karar, Yargıtay içtihatlarında evlilik birliğinin sürdürülmesinde karşılıklı yükümlülüklerin sınırları bakımından önemli bir örnek teşkil ederken özellikle fiziksel şiddet ile ev içi özel hayat arasındaki denge tartışmalarında dikkat çeken bir referans olarak değerlendirildi.

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ETİKETLER
#boşanma
#yargıtay
#şiddet
#manevi tazminat
#Kişilik Hakları
#Yaşam
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