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 | Selahattin Demirel

En acı karne günü! Öğretmen hayatını kaybetti

Bursa'da bir ilkokulda karne gününde aniden fenalaşan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretmenin kızının da YKS'ye gireceği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 20:10

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan öğretmen Hasan Aslan, aniden rahatsızlandı. Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

En acı karne günü! Öğretmen hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin yerini gözyaşlarına bıraktı.

En acı karne günü! Öğretmen hayatını kaybetti

YKS'YE GİRECEKTİ

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği öğrenildi. Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Aslan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Hamitler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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