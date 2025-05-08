En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyada 2024'te en çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde Fransa yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte en çok ziyaret edilen ülkeler ve turist sayıları...

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin akın ettiği bazı ülkeler, sundukları eşsiz deneyimler ve kültürleriyle ziyaretçilerini sevindiriyor. Tarihi yapısı, yemekleri ve doğasıyla birçok ülke tatil rotası için listelere giriyor. Türkiye de turist ağırlamada önemli ülkeler arasında yer alıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER

Dünyanın en popüler turistik yerleri ve en çok ziyaretçi çeken ülkeler merak ediliyor. Çeşitli tatil siteleri ve uygulamalarında bu ülkeler öne çıkıyor. 2024'te en çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu. İşte meraklandıran liste...

12. sırada Malezya 25.02 milyon ziyaretçi

11. sırada Suudi Arabistan 29.69 milyon ziyaretçi

10. sırada Avusturya 32.20 milyon ziyaretçi

9. sırada Tayland 35.55 milyon ziyaretçi

8. sırada Yunanistan 35.95 milyon ziyaretçi

7. sırada Japonya 36.80 milyon ziyaretçi



6. sırada Almanya 37.50 milyon ziyaretçi

5. sırada Meksika 45.04 milyon ziyaretçi

4. sırada Türkiye 60.58 milyon ziyaretçi

3. sırada ABD 72.39 milyon ziyaretçi

2. sırada İspanya 93.76 milyon ziyaretçi

1. sırada Fransa 102 milyon ziyaretçi