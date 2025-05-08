Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyada 2024'te en çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde Fransa yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte en çok ziyaret edilen ülkeler ve turist sayıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 16:44

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin akın ettiği bazı ülkeler, sundukları eşsiz deneyimler ve kültürleriyle ziyaretçilerini sevindiriyor. Tarihi yapısı, yemekleri ve doğasıyla birçok ülke tatil rotası için listelere giriyor. Türkiye de turist ağırlamada önemli ülkeler arasında yer alıyor.

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER

Dünyanın en popüler turistik yerleri ve en çok ziyaretçi çeken ülkeler merak ediliyor. Çeşitli tatil siteleri ve uygulamalarında bu ülkeler öne çıkıyor. 2024'te en çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu. İşte meraklandıran liste...

12. sırada Malezya 25.02 milyon ziyaretçi
11. sırada Suudi Arabistan 29.69 milyon ziyaretçi

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

10. sırada Avusturya 32.20 milyon ziyaretçi
9. sırada Tayland 35.55 milyon ziyaretçi
8. sırada Yunanistan 35.95 milyon ziyaretçi
7. sırada Japonya 36.80 milyon ziyaretçi

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

6. sırada Almanya 37.50 milyon ziyaretçi
5. sırada Meksika 45.04 milyon ziyaretçi
4. sırada Türkiye 60.58 milyon ziyaretçi

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

3. sırada ABD 72.39 milyon ziyaretçi
2. sırada İspanya 93.76 milyon ziyaretçi
1. sırada Fransa 102 milyon ziyaretçi

En çok ziyaret edilen ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.