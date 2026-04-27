En fazla boşanan iller belli oldu! Ayrılıkta büyükşehirlerdeki istatistikler dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En fazla boşanan iller, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilerle belli oldu. Çiftlerin ayrılık aşamasına giden yolda birçok farklı enden bulunurken, özellikle büyükşehirlerdeki istatistikler dikkat çekti.
Boşanmaya ilişkin TÜİK tarafından paylaşılan veriler toplumun temel dinamikleri hakkında net bilgileri gözler önüne seriyor. Buna göre ekonomik koşullardan kültürel farklılıklara kadar eşler arasındaki ayrılıklara yol açan etkenler, bölgeler ve şehirler arasında farklılık gösteriyor. Bu kapsamda büyük şehirlerdeki boşanma oranları ile kırsal kesimlerdeki boşanma sayıları da birbirinden dikkat çekici şekilde ayrılıyor. İşte Türkiye’de en fazla boşanan iller listesinin ayrıntıları…
Bayburt
Boşanma sayısı 71
Gümüşhane
Boşanma sayısı 117
Hakkari
Boşanma sayısı 128
Ardahan
Boşanma sayısı 137
Tunceli
Boşanma sayısı 224
Muş
Boşanma sayısı 239
Artvin
Boşanma sayısı 243
Bitlis
Boşanma sayısı 255
Bingöl
Boşanma sayısı 270
Iğdır
Boşanma sayısı 283
Kars
Boşanma sayısı 291
Şırnak
Boşanma sayısı 316
Çankırı
Boşanma sayısı 326
Kilis
Boşanma sayısı 328
Ağrı
Boşanma sayısı 394
Rize
Boşanma sayısı 398
Erzincan
Boşanma sayısı 455
Bartın
Boşanma sayısı 470
Sinop
Boşanma sayısı 488
Bilecik
Boşanma sayısı 498
Batman
Boşanma sayısı 500
Kırşehir
Boşanma sayısı 567
Karabük
Boşanma sayısı 565
Burdur
Boşanma sayısı 612
Kastamonu
Boşanma sayısı 628
Mardin
Boşanma sayısı 640
Amasya
Boşanma sayısı 651
Yalova
Boşanma sayısı 677
Yozgat
Boşanma sayısı 743
Bolu
Boşanma sayısı 741
Kırıkkale
Boşanma sayısı 776
Giresun
Boşanma sayısı 785
Adıyaman
Boşanma sayısı 790
Karaman
Boşanma sayısı 801
Erzurum
Boşanma sayısı 825
Kırklareli
Boşanma sayısı 865
Isparta
Boşanma sayısı 886
Niğde
Boşanma sayısı 886
Düzce
Boşanma sayısı 886
Van
Boşanma sayısı 887
Edirne
Boşanma sayısı 987
Trabzon
Boşanma sayısı 1.081
Uşak
Boşanma sayısı 1.084
Elazığ
Boşanma sayısı 1.082
Aksaray
Boşanma sayısı 1.091
Tokat
Boşanma sayısı 1.094
Sivas
Boşanma sayısı 1.102
Kütahya
Boşanma sayısı 1.173
Malatya
Boşanma sayısı 1.184
Çorum
Boşanma sayısı 1.198
Osmaniye
Boşanma sayısı 1.222
Zonguldak
Boşanma sayısı 1.332
Çanakkale
Boşanma sayısı 1.380
Ordu
Boşanma sayısı 1.426
Afyonkarahisar
Boşanma sayısı 1.669
Diyarbakır
Boşanma sayısı 1.912
Şanlıurfa
Boşanma sayısı 2.038
Kahramanmaraş
Boşanma sayısı 2.280
Eskişehir
Boşanma sayısı 2.658
Sakarya
Boşanma sayısı 2.604
Samsun
Boşanma sayısı 2.834
Denizli
Boşanma sayısı 3.053
Aydın
Boşanma sayısı 3.113
Tekirdağ
Boşanma sayısı 3.164
Muğla
Boşanma sayısı 3.216
Balıkesir
Boşanma sayısı 3.342
Hatay
Boşanma sayısı 3.456
Manisa
Boşanma sayısı 3.679
Kayseri
Boşanma sayısı 3.694
Gaziantep
Boşanma sayısı 4.471
Kocaeli
Boşanma sayısı 4.974
Mersin
Boşanma sayısı 5.206
Konya
Boşanma sayısı 5.379
Adana
Boşanma sayısı 5.620
Bursa
Boşanma sayısı 7.367
Antalya
Boşanma sayısı 8.918
İzmir
Boşanma sayısı 13.872
Ankara
Boşanma sayısı 15.438
İstanbul
Boşanma sayısı 35.338