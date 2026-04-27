En fazla boşanan iller belli oldu! Ayrılıkta büyükşehirlerdeki istatistikler dikkat çekti

En fazla boşanan iller, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilerle belli oldu. Çiftlerin ayrılık aşamasına giden yolda birçok farklı enden bulunurken, özellikle büyükşehirlerdeki istatistikler dikkat çekti.

Boşanmaya ilişkin TÜİK tarafından paylaşılan veriler toplumun temel dinamikleri hakkında net bilgileri gözler önüne seriyor. Buna göre ekonomik koşullardan kültürel farklılıklara kadar eşler arasındaki ayrılıklara yol açan etkenler, bölgeler ve şehirler arasında farklılık gösteriyor. Bu kapsamda büyük şehirlerdeki boşanma oranları ile kırsal kesimlerdeki boşanma sayıları da birbirinden dikkat çekici şekilde ayrılıyor. İşte Türkiye’de en fazla boşanan iller listesinin ayrıntıları…

EN FAZLA BOŞANAN İLLER

Bayburt

Boşanma sayısı 71

Gümüşhane

Boşanma sayısı 117

Hakkari

Boşanma sayısı 128

Ardahan

Boşanma sayısı 137

Tunceli

Boşanma sayısı 224

Muş

Boşanma sayısı 239

Artvin

Boşanma sayısı 243

Bitlis

Boşanma sayısı 255

Bingöl

Boşanma sayısı 270

Iğdır

Boşanma sayısı 283

Kars

Boşanma sayısı 291

Şırnak

Boşanma sayısı 316

Çankırı

Boşanma sayısı 326

Kilis

Boşanma sayısı 328

Ağrı

Boşanma sayısı 394

Rize

Boşanma sayısı 398

Erzincan

Boşanma sayısı 455

Bartın

Boşanma sayısı 470

Sinop

Boşanma sayısı 488

Bilecik

Boşanma sayısı 498

Batman

Boşanma sayısı 500

Kırşehir

Boşanma sayısı 567

Karabük

Boşanma sayısı 565

Burdur

Boşanma sayısı 612

Kastamonu

Boşanma sayısı 628

Mardin

Boşanma sayısı 640

Amasya

Boşanma sayısı 651

Yalova

Boşanma sayısı 677

Yozgat

Boşanma sayısı 743

Bolu

Boşanma sayısı 741

Kırıkkale

Boşanma sayısı 776

Giresun

Boşanma sayısı 785

Adıyaman

Boşanma sayısı 790

Karaman

Boşanma sayısı 801

Erzurum

Boşanma sayısı 825

Kırklareli

Boşanma sayısı 865

Isparta

Boşanma sayısı 886

Niğde

Boşanma sayısı 886

Düzce

Boşanma sayısı 886

Van

Boşanma sayısı 887

Edirne

Boşanma sayısı 987

Trabzon

Boşanma sayısı 1.081

Uşak

Boşanma sayısı 1.084

Elazığ

Boşanma sayısı 1.082

Aksaray

Boşanma sayısı 1.091

Tokat

Boşanma sayısı 1.094

Sivas

Boşanma sayısı 1.102

Kütahya

Boşanma sayısı 1.173

Malatya

Boşanma sayısı 1.184

Çorum

Boşanma sayısı 1.198

Osmaniye

Boşanma sayısı 1.222

Zonguldak

Boşanma sayısı 1.332

Çanakkale

Boşanma sayısı 1.380

Ordu

Boşanma sayısı 1.426

Afyonkarahisar

Boşanma sayısı 1.669

Diyarbakır

Boşanma sayısı 1.912

Şanlıurfa

Boşanma sayısı 2.038

Kahramanmaraş

Boşanma sayısı 2.280

Eskişehir

Boşanma sayısı 2.658

Sakarya

Boşanma sayısı 2.604

Samsun

Boşanma sayısı 2.834

Denizli

Boşanma sayısı 3.053

Aydın

Boşanma sayısı 3.113

Tekirdağ

Boşanma sayısı 3.164

Muğla

Boşanma sayısı 3.216

Balıkesir

Boşanma sayısı 3.342

Hatay

Boşanma sayısı 3.456

Manisa

Boşanma sayısı 3.679

Kayseri

Boşanma sayısı 3.694

Gaziantep

Boşanma sayısı 4.471

Kocaeli

Boşanma sayısı 4.974

Mersin

Boşanma sayısı 5.206

Konya

Boşanma sayısı 5.379

Adana

Boşanma sayısı 5.620

Bursa

Boşanma sayısı 7.367

Antalya

Boşanma sayısı 8.918

İzmir

Boşanma sayısı 13.872

Ankara

Boşanma sayısı 15.438

İstanbul

Boşanma sayısı 35.338

