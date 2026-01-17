En güzel kadınlara sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listede dikkat çekti, Ukrayna şaşırttı

Kategoriler
Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler belli oldu. World of Statistics'te yer alan detaylarda Türkiye'nin listede sırası dikkat çekti. Araştırmalarda eski yıllarda zirvede olan, magazin ve medya gündeminden düşmeyen Ukraynalı kadınların listede olmaması şaşırttı.
Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkelere ilişkin araştırma sonuçları ortaya çıktı. Araştırmada küresel güzellik sektörü baz alındı. Küresel güzellik sektöründe 2024 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %6,1 olması bekleniyor. En güzel kadınların araştırıldığı listede güzellik sektöründe makyaj, giyim, kişisel bakım, parfüm, saç bakımı gibi tüketim alanları ön planda tutuldu.
Asya Pasifik bölgesi, önümüzdeki yıllarda güzellik sektöründeki oyuncular için hacim artışı açısından en önemli fırsatı sunmakta. Avrupa gibi daha olgun pazarların da sağlıklı hacim artışını sürdürmesi bekleniyor. Bu eğilimler göz önünde bulundurularak, dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler listesi belli oldu.
15. Tayland
14. Norveç
13. İtalya
12. Fransa
11. Almanya
10. Japonya
9. Brezilya
8. ABD
7. İzlanda
6. İsveç
5. Çek Cumhuriyeti
4. Rusya
3. Yunanistan
2. Polonya
1. Kolombiya
Türkiye'nin listede sırası 16 olarak geçiyor.