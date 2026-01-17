Menü Kapat
En güzel kadınlara sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listede dikkat çekti, Ukrayna şaşırttı

Ocak 17, 2026 12:59
1
En güzel kadınlara sahip ülkeler

Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler belli oldu. World of Statistics'te yer alan detaylarda Türkiye'nin listede sırası dikkat çekti. Araştırmalarda eski yıllarda zirvede olan, magazin  ve medya gündeminden düşmeyen Ukraynalı kadınların listede olmaması şaşırttı.

2
En güzel kadınlar

Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkelere ilişkin araştırma sonuçları ortaya çıktı. Araştırmada küresel güzellik sektörü baz alındı.  Küresel güzellik sektöründe 2024 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %6,1 olması bekleniyor. En güzel kadınların araştırıldığı listede güzellik sektöründe makyaj, giyim, kişisel bakım, parfüm, saç bakımı gibi tüketim alanları ön planda tutuldu. 

3
en güzel kadınlar

Asya Pasifik bölgesi, önümüzdeki yıllarda güzellik sektöründeki oyuncular için hacim artışı açısından en önemli fırsatı sunmakta. Avrupa gibi daha olgun pazarların da sağlıklı hacim artışını sürdürmesi bekleniyor. Bu eğilimler göz önünde bulundurularak, dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler listesi belli oldu.

4
Tayland kadınları

15. Tayland

5
Norveçli kızlar

14. Norveç

6
İtalya

13. İtalya

7
Fransa

12. Fransa

8
Almanya

11. Almanya

9
Japon kızlar

10. Japonya

10
Brezilya

9. Brezilya

11
ABD

8. ABD

12
İzlanda kızları

7. İzlanda

13
İsveçli kızlar

6. İsveç

14
Çek Cumhuriyeti

5. Çek Cumhuriyeti

15
Rus kızları

4. Rusya

16
Yunan kızlar

3. Yunanistan

17
Polonya

2. Polonya

18
Kolombiya

1. Kolombiya

19
Türk kadını

Türkiye'nin listede sırası 16 olarak geçiyor.

