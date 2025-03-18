Dünyanın en iyi 50 ekmeği belli oldu! Türkiye 5 lezzet ile listeye damga vurdu

Taste Atlas dünyanın en iyi 50 ekmeğini olduğu listeyi güncelledi. Listeye Türkiye'den 5 farklı lezzet girdi. Birbirinden güzel pidelerimiz sıralamaya damga vurdu.

Dünyanın birbirinden farklı yemek kültürleri turistlerin ve gezginlerin ilgi odağı oluyor. Birçok ülkenin kendine özgü yemek kültürü bulunuyor. Bu kültürün içinde tatlı, ekmek, çorba çeşitleri belki salatalar ayrı ayrı kategorilerde değerlendiriliyor.

Dünya çapında büyük bir kitleye sahip olan Taste Atlas yeni bir güncelleme paylaştı. 'Dünyanın En İyi 50 Ekmeği' listesine Türkiye’den de lezzetler girdi.

ÇARŞAMBA PİDESİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Türkiye'den 'Dünyanın En İyi 50 Ekmeği' listesine giren ve 3. sıraya yerleşmeyi başaran ekmek 'Çarşamba Pidesi' oldu. Çarşamba Pidesi'nin hemen ardından ise Cantık Pidesi, 14. sırada kendine yer buldu. Bursa'nın bu ünlü pidesi, Türk mutfağının gücünü bir kez daha vurguladı.

Kayseri Yağlaması ise 25. sırada yer aldı. Türk kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gözleme ise 36. sırada kendine yer buldu.

BAFRA PİDESİ VE SAMSUN PİDESİ LİSTEDEN DÜŞTÜ

Geçmiş listelerde en yüksek sıralamalara sahip olan Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi bu yıl sıralamada yer bulamadı. 2024'te Bafra Pidesi dinlenin zirveye yerleşmiş ve Samsun Pidesi ikinci sırada kendine yer bulmuştu. Ancak bu yıl listede yer alan Hindistan, 1. ve 2. sıralarda yer aldı.

İşte o liste: