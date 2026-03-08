Menü Kapat
En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: İlk sıradaki yemeği görenler ‘Ne alaka?’ dedi

Mart 08, 2026 13:37
En iyi Türk yemekleri

Gastronomi dünyasının prestijli platformu Taste Atlas, bu sefer en iyi Türk yemeklerini listeledi. Lezzetten besleyicilik değerine, görüntüden sunumuna kadar birçok parametrenin bulunduğu listede Türk mutfağının sevilen lezzetleri yer aldı. Ancak 30 yemeklik listede ilk yemeği görenler “Ne alaka?” demekten kendini alamadı...

En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: İlk sıradaki yemeği görenler ‘Ne alaka?’ dedi

Dünyanın en ünlü mutfaklarından olan Türk mutfağı birbirinden eşsiz lezzetlerle adından söz ettiriyor. Dünya genelinde yemekleri değerlendiren Taste Atlas, bu sefer en iyi Türk yemeklerini listeledi. İşte iştah açan o liste ve görenleri şaşkına çeviren zirvedeki yemek...

İrmik helvası

EN İYİ TÜRK YEMEKLERİ LİSTESİ

30. İrmik helvası

Haydari

29. Haydari

Piyaz

28. Piyaz

Domates çorbası

27. Domates çorbası

Sucuk

26. Sucuk

Gözleme

25. Gözleme

Ekmek ve zeytinyağı

24. Ekmek ve zeytinyağı

Humus

23. Humus

Ispanaklı yumurta

22. Ispanaklı yumurta

Tulum peyniri

21. Tulum peyniri

Beyaz lahana sarması

20. Beyaz lahana sarması

Fırın sütlaç

19. Fırın sütlaç

Etli ekmek

18. Etli ekmek

Tantuni

17. Tantuni

Lahmacun

16. Lahmacun

Mantı

15. Mantı

Islama köfte

14. Islama köfte

Dondurma

13. Dondurma

Paçanga böreği

12. Paçanga böreği

Bal kaymak

11. Bal kaymak

Mercimek çorbası

10. Mercimek çorbası

Piliç Topkapı

9. Piliç Topkapı

Hünkar Beğendi

8. Hünkar Beğendi

Fıstıklı sarma

7. Fıstıklı sarma

Afyon sucuğu

6. Afyon sucuğu

Beyran çorbası

5. Beyran çorbası

Antakya künefesi

4. Antakya künefesi

Oltu cağ kebabı

3. Oltu cağ kebabı

Türk kahvaltısı

2. Türk kahvaltısı

Kalamar tava

1. Kalamar tava

