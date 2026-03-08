En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: İlk sıradaki yemeği görenler ‘Ne alaka?’ dedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gastronomi dünyasının prestijli platformu Taste Atlas, bu sefer en iyi Türk yemeklerini listeledi. Lezzetten besleyicilik değerine, görüntüden sunumuna kadar birçok parametrenin bulunduğu listede Türk mutfağının sevilen lezzetleri yer aldı. Ancak 30 yemeklik listede ilk yemeği görenler “Ne alaka?” demekten kendini alamadı...
Dünyanın en ünlü mutfaklarından olan Türk mutfağı birbirinden eşsiz lezzetlerle adından söz ettiriyor. Dünya genelinde yemekleri değerlendiren Taste Atlas, bu sefer en iyi Türk yemeklerini listeledi. İşte iştah açan o liste ve görenleri şaşkına çeviren zirvedeki yemek...
30. İrmik helvası
29. Haydari
28. Piyaz
27. Domates çorbası
26. Sucuk
25. Gözleme
24. Ekmek ve zeytinyağı
23. Humus
22. Ispanaklı yumurta
21. Tulum peyniri
20. Beyaz lahana sarması
19. Fırın sütlaç
18. Etli ekmek
17. Tantuni
16. Lahmacun
15. Mantı
14. Islama köfte
13. Dondurma
12. Paçanga böreği
11. Bal kaymak
10. Mercimek çorbası
9. Piliç Topkapı
8. Hünkar Beğendi
7. Fıstıklı sarma
6. Afyon sucuğu
5. Beyran çorbası
4. Antakya künefesi
3. Oltu cağ kebabı
2. Türk kahvaltısı
1. Kalamar tava