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 | Murat Makas

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

Dünyanın en komik milletler listesi belli oldu. Mizah ve komedi kategorilerinin olduğu anket çalışmasında 30 ülkeden 6 binden fazla kişi cevap verdi. Türkiye'nin listede olmayışı şaşırttı.

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En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:09

Mizah ve yeni bir ülkeye seyahat ederken, arkadaşlıklar kurmada en önemli davranışlar arasında. Humour Styles Questionnaire (Mizah Tarzları Anketi)’de yapılan araştırma sonuçlarına göre en komik ülkeler listesi belli oldu. Remitly’nin yaptığı çalışmada 30 ülkeden 6 binden fazla kişi anket sorularına cevap verdi.

TÜRKİYE LİSTEYE GİREMEDİ

Liste başını çeken Çek Cumhuriyeti, 72.33 puanla kategori olarak öz-yıkıcı mizah ve saldırgan mizahda öne çıkıyor. Kuru, iğneleyici ve ince esprilerle tanınan Çek mizahı, tarihsel olarak bir hayatta kalma aracı olarak gelişmiş. Dünyanın dört bir yanına komedi filmleri, dizileri ve programları satan Türkiye listeye giremedi.

İkinci sırada yer alan , bağlayıcı ve saldırgan mizahla dikkat çekiyor. Sıcak ve zeki esprilerle sosyalleşmeyi seven Portekizliler, duygusal zekalarıyla öne çıkıyor.

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

İŞTE DÜNYANIN EN KOMİK MİLLETLERİ

Filipinler, Asya - 67.03

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika - 67.85

İtalya, Avrupa 67.96

Almanya, Avrupa 68.21

Japonya, Asya 68.23

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

Yeni Zelanda, Okyanusya 68.42

Brezilya, Güney Amerika 68.59

İspanya, Avrupa 68.64

İsveç, Avrupa 68.83

Finlandiya, Avrupa 69.03

Norveç, Avrupa 69.14

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

Güney Afrika, Afrika 69.26

Birleşik Krallık, Avrupa 69.48

Kanada, Kuzey Amerika 69.50

Estonya, Avrupa 69.51

Avusturya, Avrupa 69.83

Meksika, Kuzey Amerika 70.02

Fransa, Avrupa 70.08

En komik ülkeler açıklandı, zirvede sürpriz ülke var

Hollanda, Avrupa 70.13

İsviçre, Avrupa 70.30

Macaristan 70.55

Danimarka 70.61

Polonya 70.87

Avustralya 71.05

Yunanistan 71.08

Şili 71.08

Belçika 71.12

İrlanda 71.18

Portekiz 71.42

Çek Cumhuriyeti 72.33

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ETİKETLER
#portekiz
#komedi
#dünya sıralaması
#Mizah
#Çek Cumhuriyeti
#Yaşam
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