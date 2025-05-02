En misafirperver şehirler belli oldu! Türkiye'den sadece 1 şehir listeye girdi, sıralaması şaşırttı

Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu liste belirlendi. Sıralamada Türkiye'den bir şehir yer aldı.

Bir ülkeye seyahat etmeden önce ekonomik alanı yanı sıra kültürüne de öne veriliyor. Küresel araştırma şirketleri gurbetçilerin ve yeni seyahat edenlerin nabzını tuttu. Araştırma kapsamında InterNations, dünyanın en misafirverper şehirlerini açıkladı.

InterNations tarafından yapılan ankette, dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerden bulundukları şehirleri "Ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın ne kadar arkadaş canlısı olduğu ve arkadaş edinmenin ne kadar kolay olduğu" kriterleri doğrultusunda puanlamaları istendi.

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ŞEHİRLERİ

Listede Türkiye’den tek şehir yer aldı. İşte dünyanın en misafirperver şehirleri…

İŞTE LİSTENİN TAMAMI:

Malaga, İspanya

Mexico City, Meksika

Alicante, İspanya

Valencia, İspanya

Ras Al Khaimah, BAE

Bangkok, Tayland

Madrid, İspanya

Panama City, Panama

Nairobi, Kenya

Muscat, Oman



Dubai, BAE

Riyad, Suudi Arabistan

Melbourne, Avustralya

Abu Dabi, BAE

Doha, Katar

Auckland, Yeni Zelanda

Kuala Lumpur, Malezya

Dublin, İrlanda

Sydney, Avustralya

Lizbon, Portekiz

Hong Kong, Hong Kong

New York, ABD

Brüksel, Belçika

Barselona, İspanya

Jeddah, Suudi Arabistan

Singapore, Singapur

Roma, İtalya

Varşova, Polonya

Tokyo, Japonya

Amsterdam, Hollanda

The Hague, Hollanda

Londra, İngiltere

Istanbul, Türkiye

Milan, İtalya

Genova, İsviçre

Toronto, Kanada

Budapeşte, Macaristan

Kopenhag, Danimarka

Luxembourg City, Lüksemburg

Paris, Fransa

Dusseldorf, Almanya

Viyana, Avusturya

Prag, Çekya

Vancouver, Kanada

Stockholm, İsveç

Oslo, Norveç

Basel, İsviçre

Köln, Almanya

Zürih, İsviçre

Frankfurt, Almanya

Berlin, Almanya

Hamburg, Almanya

Münih, Almanya