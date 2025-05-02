En misafirperver şehirler belli oldu! Türkiye'den sadece 1 şehir listeye girdi, sıralaması şaşırttı

Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu liste belirlendi. Sıralamada Türkiye'den bir şehir yer aldı.
Bir ülkeye seyahat etmeden önce ekonomik alanı yanı sıra kültürüne de öne veriliyor. Küresel araştırma şirketleri gurbetçilerin ve yeni seyahat edenlerin nabzını tuttu. Araştırma kapsamında InterNations, dünyanın en misafirverper şehirlerini açıkladı.
InterNations tarafından yapılan ankette, dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerden bulundukları şehirleri "Ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın ne kadar arkadaş canlısı olduğu ve arkadaş edinmenin ne kadar kolay olduğu" kriterleri doğrultusunda puanlamaları istendi.
Listede Türkiye’den tek şehir yer aldı. İşte dünyanın en misafirperver şehirleri…
İŞTE LİSTENİN TAMAMI:
Malaga, İspanya
Mexico City, Meksika
Alicante, İspanya
Valencia, İspanya
Ras Al Khaimah, BAE
Bangkok, Tayland
Madrid, İspanya
Panama City, Panama
Nairobi, Kenya
Muscat, Oman
Dubai, BAE
Riyad, Suudi Arabistan
Melbourne, Avustralya
Abu Dabi, BAE
Doha, Katar
Auckland, Yeni Zelanda
Kuala Lumpur, Malezya
Dublin, İrlanda
Sydney, Avustralya
Lizbon, Portekiz
Hong Kong, Hong Kong
New York, ABD
Brüksel, Belçika
Barselona, İspanya
Jeddah, Suudi Arabistan
Singapore, Singapur
Roma, İtalya
Varşova, Polonya
Tokyo, Japonya
Amsterdam, Hollanda
The Hague, Hollanda
Londra, İngiltere
Istanbul, Türkiye
Milan, İtalya
Genova, İsviçre
Toronto, Kanada
Budapeşte, Macaristan
Kopenhag, Danimarka
Luxembourg City, Lüksemburg
Paris, Fransa
Dusseldorf, Almanya
Viyana, Avusturya
Prag, Çekya
Vancouver, Kanada
Stockholm, İsveç
Oslo, Norveç
Basel, İsviçre
Köln, Almanya
Zürih, İsviçre
Frankfurt, Almanya
Berlin, Almanya
Hamburg, Almanya
Münih, Almanya