En uzun oruç tutacak ülkeler belli oldu: Türkiye’de oruç süresi farkı 2 dakikaya indi

Ramazan ayına çok az gün kala dünyada en uzun oruç tutacak ülkeler belli oldu. Türkiye’deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya düştü. İşte dünyadan en uzun oruç tutacak ülkeler...

Ramazan ayına günler kala milyonlarca Müslüman iftar ve sahur heyecanını bekliyor. Türkiye cumartesi günü ilk sahura kalkacak. Bazı illerde iftar ve sahur arasındaki zaman dilimi farklılık gösteriyor. Dünyada en uzun oruç tutacak ülke belli oldu.

Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak. Böylece geçen yıl ramazanın ilk günü 3 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 1 Mart Cumartesi ilk imsakın Iğdır’da saat 05.08’de, son imsakın Çanakkale’de saat 06.18’de olacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE İLK İFTARIN OLACAĞI ŞEHİRLER

İlk iftarın 18.02’te Iğdır’da, son iftarın 19.12’de Çanakkale’de yapılacağını belirten İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir’de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi.

İşlek, ilk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin birbirine yakın veya aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade etti.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKE HANGİSİ?

Gabon’un başkenti Librevil’de 13 saat 23 ve Norveç’in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.

Ramazanın son günü olan 29 Mart’ta ilk iftarın Iğdır’da saat 18.31’de, son iftarın ise Edirne’de 19.42’de yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce’de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis’te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını söyledi.