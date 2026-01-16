Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En yakışıklı erkeklere sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Ocak 16, 2026 16:37
1
Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu

Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu. World of Statistics'te yer alan detaylarda Türkiye'nin listede sırası dikkat çekti.

 

2
Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu

Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu. 2022 yılından 2026 yılına kadar yapılan araştırmalarda erkek tarz ve bakım şekillerinin değiştiği gözlemlendi. Araştırmada erkek bakım ürünleri sektörünün büyümesi özellikle giyim sektöründeki değişiklikler baz alındı.

3
Erkek bakım

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve cilt sorunlarına dair çözümler, saç-sakal ektirme gibi bakımlar global çapta erkek tarzında yenilikler getirdi. 

4
erkek giyim

Erkek yakışıklılık standartlarında gözlemlenen değişiklikte spor aktiviteleri yanı sıra modern şehir yaşam tarzı da öne çıkıyor. İyi bir fizik, erkeklerin kişiliklerini inşa etmeleri gereken bir temel olarak görülüyor. Penn State Üniversitesi'nden yapılan araştırmalarda, simetrik yüzlü erkeklerin diğerlerinden daha yakışıklı kabul edildiği ortaya çıktı. İşte araştırma sonuçlarına göre dünyanın en yakışıklı erkeklere sahip ülkeleri:

5
İspanyol erkekler

İspanya

6
Brezilya

Brezilya

7
İtalya

İtalya

8
Türkiye

Türkiye

9
Hindistan

Hindistan

10
ABD

ABD

11
Japonya

Japonya

12
Alman

Almanya

13
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

İşte diğer ülkeler:

İngiltere
Kanada
Danimarka
Güney Afrika

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.