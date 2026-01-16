En yakışıklı erkeklere sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Kategoriler
Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu. World of Statistics'te yer alan detaylarda Türkiye'nin listede sırası dikkat çekti.
Dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler belli oldu. 2022 yılından 2026 yılına kadar yapılan araştırmalarda erkek tarz ve bakım şekillerinin değiştiği gözlemlendi. Araştırmada erkek bakım ürünleri sektörünün büyümesi özellikle giyim sektöründeki değişiklikler baz alındı.
Sosyal medyanın yaygınlaşması ve cilt sorunlarına dair çözümler, saç-sakal ektirme gibi bakımlar global çapta erkek tarzında yenilikler getirdi.
Erkek yakışıklılık standartlarında gözlemlenen değişiklikte spor aktiviteleri yanı sıra modern şehir yaşam tarzı da öne çıkıyor. İyi bir fizik, erkeklerin kişiliklerini inşa etmeleri gereken bir temel olarak görülüyor. Penn State Üniversitesi'nden yapılan araştırmalarda, simetrik yüzlü erkeklerin diğerlerinden daha yakışıklı kabul edildiği ortaya çıktı. İşte araştırma sonuçlarına göre dünyanın en yakışıklı erkeklere sahip ülkeleri:
İspanya
Brezilya
İtalya
Türkiye
Hindistan
ABD
Japonya
Almanya
Suudi Arabistan
İşte diğer ülkeler:
İngiltere
Kanada
Danimarka
Güney Afrika