En yakışıklı erkeklere sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Erkek yakışıklılık standartlarında gözlemlenen değişiklikte spor aktiviteleri yanı sıra modern şehir yaşam tarzı da öne çıkıyor. İyi bir fizik, erkeklerin kişiliklerini inşa etmeleri gereken bir temel olarak görülüyor. Penn State Üniversitesi'nden yapılan araştırmalarda, simetrik yüzlü erkeklerin diğerlerinden daha yakışıklı kabul edildiği ortaya çıktı. İşte araştırma sonuçlarına göre dünyanın en yakışıklı erkeklere sahip ülkeleri: