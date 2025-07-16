Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Ender görülen canlı, Sivas'ta ortaya çıktı! Öldürmenin cezası 557 bin TL

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görülen Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve öldürmenin cezası 557 bin TL olan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:40

'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi.

Ender görülen canlı, Sivas'ta ortaya çıktı! Öldürmenin cezası 557 bin TL

Köy sakini Ali Kaçan ve arkadaşları evlerinin önünde oturup sohbet ettiği esnada üzerlerine aniden bir böcek düştü. İlk başta sıradan bir böcek olduğunu düşünen arkadaşlar, daha sonra detaylı incelediklerinde bu canlının Türkiye'de nadir görülen geyik böceği olduğunu fark etti.

Ender görülen canlı, Sivas'ta ortaya çıktı! Öldürmenin cezası 557 bin TL

ÖLDÜRMENİN CEZASI 557 BİN TL

Böceği öldürmenin cezasının 557 bin TL öğrenen Kaçan ve arkadaşları, böceğe zarar vermemek için bir kavanoz içerisine koydu. Böceği kayıt altına alan Kaçan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ender görülen canlı, Sivas'ta ortaya çıktı! Öldürmenin cezası 557 bin TL



"HAYATIMDA BÖYLE BÖCEK GÖRMEDİM"

Köy sakini Ali Kaçan, böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz dün akşam arkadaşlarımızla otururken havandan üzerimize bir böcek düştü. Böceği incelediğimizde daha önce böyle bir böcek görmediğimi söyledim. İnternetten araştırdıktan sonra bu böceğin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendik. Daha sonra biz bu hayvanı sabaha kadar misafir ettik. Bu böceği tekrar yaşam alanına bırakacağız. Biz hiçbir canlı hayvanı incitmeyiz" dedi.

Ender görülen canlı, Sivas'ta ortaya çıktı! Öldürmenin cezası 557 bin TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı
ETİKETLER
#sivas
#Geyik Böceği
#Nesli Tükenmekte Olan
#Doğal Hayat
#Yıldızeli
#Sarıkaya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.