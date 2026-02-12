Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kaposamında 31 Ocak 2026 Cumartesi günü operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlım Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, ve Fırat Yayla'nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre Enes Batur'da gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı sorularının cevapları araştırılıyor.

ENES BATUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Enes Batur Sungurtekin hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen Enes Batur sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günelrde yaptığı açıklamada "Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede cevap vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü fenomen bu sabah Türkiye'ye giriş yaptığı esnada Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enes Batur'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur, 9 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Adanlı olan Enes Batur, Türkiye'nin ilk YouTuberları arasında yer alıyor. YouTube kariyerine bilgisayar ve oyun konsolları incelemeleri yaparak başlayan Enes Batur daha sonrasında oyun, komedi ve eğlence içerikli videolar yayınlamaya başladı. Kısa sürede takipçi sayısını artıran Enes Batur'un "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" adlı iki adet filmi bulunmaktadır.