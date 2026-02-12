Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri

Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna yürütülen soruşturma kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü Fenomen Enes Batur gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:15

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla başlatılan kaposamında 31 Ocak 2026 Cumartesi günü operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlım Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, ve Fırat Yayla'nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre Enes Batur'da gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı sorularının cevapları araştırılıyor.

Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri

ENES BATUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Enes Batur Sungurtekin hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen Enes Batur sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günelrde yaptığı açıklamada "Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede cevap vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri

Ünlü fenomen bu sabah Türkiye'ye giriş yaptığı esnada Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enes Batur'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Enes Batur neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Enes Batur hayatı ve kariyeri

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur, 9 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Adanlı olan Enes Batur, Türkiye'nin ilk YouTuberları arasında yer alıyor. YouTube kariyerine bilgisayar ve oyun konsolları incelemeleri yaparak başlayan Enes Batur daha sonrasında oyun, komedi ve eğlence içerikli videolar yayınlamaya başladı. Kısa sürede takipçi sayısını artıran Enes Batur'un "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" adlı iki adet filmi bulunmaktadır.

ETİKETLER
#soruşturma
#gözaltı
#youtuber
#uyuşturucu operasyonu
#Enes Batur
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.