Engelli vatandaşa bıçaklı saldırı! Sağlık durumu kritik

Mersin’in Tarsus ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokak ortasında yürüyen engelli vatandaş bir anda felaketi yaşadı.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta bedensel engelli Bestami Ç. (43) ile karşılaşan T.T., henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla Bestami Ç.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sağlık ekipleri sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Bestami Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren T.T’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.