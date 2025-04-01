Erdal Beşikçioğlu’ndan mezar taşı skandalı! Babasının mezarına gelince şoke oldu: 'Hesabını soracağım'

Gazeteci Talat Atilla, babasının mezarını ziyarete gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Babasının mezar taşında başka bir isim yazdığını gören Atilla, gerçeği öğrenince şoke oldu. Talat Atilla, "Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey" diyerek Erdal Beşikçioğlu'na seslendi.

Gazeteci Talat Atilla, babasının mezarını ziyaret etmeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Babasının mezar taşının değiştirildiğini ve üzerinde başka bir isim yazığını gören Atilla neye uğradığını şaşırdı. Olayın Behzat Ç. dizi çekimleri için yapıldığı ve bu durumdan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bilgisi olduğu iddia edildi. Atilla, duruma sert tepki gösterdi.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir alçaklığı kim yaptıysa, kim göz yumduysa bunun hesabını soracağım. Rahmetli babamın mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazmak nasıl bir vicdansızlık? Burası dağ başı mı? Kim bu sorumsuz kişiler? Kim bu sorumsuzluğa göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey'in dikkatine!"

DİZİ ÇEKİMLERİ İÇİN YAPILMIŞ

Daha sonra yaptığı yeni bir açıklamayla olayın detaylarını öğrendiğini belirten Atilla, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran, Behzat Ç. dizisiyle tanınan ve şu anda Etimesgut Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Erdal Beşikçioğlu'muş. Behzat Ç.'yi çekmek için mezarı kullanmışlar. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Babamın kabri bir çekim platosu mu? Benden izin aldınız mı? Binlerce mezar arasından benim babamın mezarını seçmeniz tesadüf mü? Sizi TV'de birkaç kez eleştirdim diye mi bu saygısızlık? Bunun hesabını meşru her zeminde soracağım."

"BÖYLE BİR ŞEYE ASLA İZİN VERMEZDİM"

Gazeteci Atilla, olayın sorumlularına şu soruları yöneltti:

"Babamın mezarını film seti olarak kullanmadan önce neden benimle iletişime geçilmedi? Böyle bir şeye asla izin vermezdim. Bu izni kim, hangi gerekçeyle verdi? Yoksa çekimler izinsiz mi yapıldı? Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer neden bir özür bile dilemedi? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu neden hala sessiz?"



Atilla, konuyla ilgili hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aradığını söyleyerek, "Beni eski numaramdan aradığınız için görmedim. Telaştan geri dönemedim. Mezarlık konusunda haklısınız. İlgilileri arayıp sizden özür dilemelerini söyledim. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.