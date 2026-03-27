Ergün Holding’den agrı-fıntech hamlesi: Tarcom satın alımı gerçekleşti

Finans, sigorta ve e-ticaret gibi kilit sektörlerde çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyüne sahip olan Ergün Holding, agri-fintech kuruluşu TARCOM’u satın aldı. Bu yatırımın Türkiye’de tarım odaklı finansal çözümlerin dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Özbey Ergün, “TARCOM yatırımı, tarımın geleceğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Önümüzdeki süreçte farklı sektör ve dikeylerde de yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:21
2017 yılından bu yana finansal hizmetler alanında hızlı büyümesini sürdüren Ergün Holding, tarımsal girdi finansmanı ekosisteminde faaliyet gösteren agri-fintech şirketi TARCOM’u bünyesine kattı. Türkiye genelinde 100’ü aşkın bayi ağı ve geliştirdiği dijital platform aracılığıyla çiftçilere; gübre, yem, tohum, traktör, tarım ekipmanları ve sulama sistemleri gibi temel tarım girdilerine “hasatta ödeme” modeliyle erişim imkânı sunan TARCOM’un Ergün Holding tarafından satın alınması, Türkiye’de tarım odaklı finansal çözümlerin dijitalleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ergün: “Farklı dikeylerde yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz”

Söz konusu satın almaya ilişkin konuşan Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Özbey Ergün, 2026 yılını güçlü bir büyüme dönemi olarak konumlandırdıklarını belirterek, holdingin ana faaliyet alanları olan finans sektöründeki fırsat odaklı yatırımlar ile stratejik ortaklıklara devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’ye değer katan stratejik sektörlerde büyümeye devam ettiklerini ve özellikle veri odaklı iş modellerine sahip şirketlerin öncelikli yatırım alanları arasında bulunduğunu vurgulayan Ergün, “Yeni dönemde yatırım odağımız; çoklu müşteri tabanına sahip, bu müşteri verisini etkin şekilde analiz ederek değer üretebilen finans ve teknoloji şirketleri olacak. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz TARCOM yatırımı, tarımın geleceğine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Önümüzdeki süreçte ve dikeylerde de yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Kisbet: Tarımsal girdi finansmanı ekosistemine önemli bir değer katacak”

TARCOM CEO’su Kaan Emre Kisbet ise hem TARCOM’un Türkiye genelinde yaygın şekilde faaliyet gösteren güçlü bayi ağı hem de Ergün Holding’in finansal alanlardaki derin uzmanlığını bir araya getiren bu satın almanın, tarımsal girdi finansmanı ekosistemine önemli bir değer katacağını ifade etti. Kisbet, söz konusu sinerji sayesinde çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, sektörde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve tarım paydaşları için daha güçlü bir finansal altyapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

