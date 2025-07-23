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 | Umut Arslan

Erzurum'da bedensel engelli kadına çirkin saldırı! Saldırganlar serbest bırakıldı

Erzurum’da Palandöken’de gürültü yaptığı iddiası ile yüzde 80 bedensel engelli kadın üst kat komşuları tarafından darp edildi. 5 erkeğin tekme ve sopalı saldırısına uğrayan Sarıaslan’ın korku dolu anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Erzurum'da bedensel engelli kadına çirkin saldırı! Saldırganlar serbest bırakıldı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:08

’un ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyesinde 5 erkek tarafından tekme ve sopaların saldırısına uğrayan Sarıaslan, olaydan sonra hastaneye giderek raporu aldı. Kendisini darp eden komşularını hakkında savcılıktan suç duyurusuna bulunan Sarıaslan, ağır yaralandığını belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum'da bedensel engelli kadına çirkin saldırı! Saldırganlar serbest bırakıldı

“EVDEN ÇIKMAYA KORKAR OLDUM”

Yaşadığı olaydan sonra psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, "Evden çıkmaya korkar oldum. Saldırganlar serbest. Ben engelli bir kadınım. Beni bu hale getirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor" diye konuştu.

Erzurum'da bedensel engelli kadına çirkin saldırı! Saldırganlar serbest bırakıldı

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTI

Esin Sarıaslan, saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve kendisi için koruma talebinde bulunduğunu belirterek, adli sürecin hızlandırılmasını istedi.Esin Sarıaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de resmi şikayette bulunduğunu dile getirdi.

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ETİKETLER
#saldırı
#darp
#erzurum
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#palandöken
#Bedensel Engelli
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