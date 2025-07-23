Erzurum'da bedensel engelli kadına çirkin saldırı! Saldırganlar serbest bırakıldı

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyesinde 5 erkek tarafından tekme ve sopaların saldırısına uğrayan Sarıaslan, olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisini darp eden komşularını hakkında savcılıktan suç duyurusuna bulunan Sarıaslan, ağır yaralandığını belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“EVDEN ÇIKMAYA KORKAR OLDUM”

Yaşadığı olaydan sonra psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini belirten Sarıaslan, "Evden çıkmaya korkar oldum. Saldırganlar serbest. Ben engelli bir kadınım. Beni bu hale getirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor" diye konuştu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTI

Esin Sarıaslan, saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve kendisi için koruma talebinde bulunduğunu belirterek, adli sürecin hızlandırılmasını istedi.Esin Sarıaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de resmi şikayette bulunduğunu dile getirdi.