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 | Bengül Arıca

Erzurum'da maden ocağında facia! 3 işçiden acı haber geldi

Erzurum'da bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybederken acı haberi alan yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 15:06

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saat 10.30 sıralarında maden ocağında bir göçük meydana geldi. Oltu Taşı çıkarılan işletmeye ait bir maden sahasında yaşanan çökme nedeniyle göçük altında kalan Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz hayatını kaybetti.

Erzurum'da maden ocağında facia! 3 işçiden acı haber geldi

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Oltu Devlet hastanesine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erzurum'da maden ocağında facia! 3 işçiden acı haber geldi

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sağlık, AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir. Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır."

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