Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Eşe, kadına, erkeğe, romantik 14 Şubat mesajları

14 Şubat 2026 yılında cumartesi günü kutlanacak. Nişanlı ya da evli olan çiftler bu özel günde erkeğe ve kadına gönderilecek anlamlı 14 Şubat mesajlarına ilgi duyacak. WhatsApp, SMS ve Instagram gibi platformlardan gönderebileceğiniz, anlamlı, uzun-kısa 14 Şubat mesajları, duygularınızı dile getirirken, sevdiğiniz insanı da mutlu edebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşe, kadına, erkeğe, romantik 14 Şubat mesajları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 21:25

Yılın en romantik gününde aldıkları hediyelerle eşe, nişanlıya 14 Şubat notlarını iletmek isteyenler, duygusal ifadelere yer verecek.

Uzaktaki eşler ise birbirlerine görselli ve romantik 14 Şubat sözlerini ileterek aralarındaki romantizmi diri tutacak.

Eşe, kadına, erkeğe, romantik 14 Şubat mesajları

KADINA (EŞE) 14 ŞUBAT MESAJLARI 2026

"Dünyadaki tüm çiçekleri önüne sunsam da senin zarafetinin yanında sönük kalırlar. Hayatımın en güzel rengi, Sevgililer Günün kutlu olsun."

"Seninle geçen her saniye, kalbimde yeni bir baharın başlangıcı. Evimin huzuru, ruhumun eşi; iyi ki benimsin."

"Bakışlarındaki o ışık, karanlık günlerimin tek rehberi. Seni her gün bir öncekinden daha fazla seviyorum sevgilim."

"Yüzündeki tebessüm, dünyadaki tüm karmaşaya verdiğim en güzel cevap. Kalbimin en nazik ve en güzel köşesi senin."

"Sen benim fırtınalı denizlerdeki güvenli kıyım, karanlık gecelerdeki ay ışığımsın. Varlığın hayatıma verilmiş en zarif armağan."

Eşe, kadına, erkeğe, romantik 14 Şubat mesajları

ERKEĞE 14 ŞUBAT MESAJLARI

"Güçlü omuzlarında huzur bulduğum, varlığıyla kendimi hep emniyette hissettiğim adam... Sen benim en güzel hikâyemsin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

"Hayatın tüm zorluklarına karşı elini tutmak, seninle aynı yöne bakmak dünyanın en büyük ödülü. İyi ki hayatımdasın, seni seviyorum."

"Kalbimdeki en güvenli liman sensin. Seninle yaşlanmak, seninle hayaller kurmak en büyük tutkum."

"Dünyanın yükü omuzlarındayken bile bana sadece huzur veren adam... Seninle her yolculuk bir serüven, her varış bir sığınak."

"Sadece sevgilim değil, en iyi dostum ve yol arkadaşımsın. Seninle her zorluk, aşılması gereken küçük bir basamak gibi görünüyor."

ETİKETLER
#sevgililer günü
#14 Şubat Mesajları
#Eşe Romantik Mesajlar
#Nişanlıya Mesaj
#Sevgiliye Sözler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.