Esenler'de korku dolu anlar! Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

İstanbul Esenler’de kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkım yapılan 8 katlı bina çöktü. Çökme sırasında 2 binada hasar oluştu. Binanın çökme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler’de Turgutreis Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda; kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 8 katlı bina bir anda çöktü. Bina çökerken yanında bulunan 5 ve 6 katlı binalara da hasar verdi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Binaların duvarlarının yıkılması üzerine çevrede panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Tedbir amaçlı binalar tahliye edilirken, çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkılan bina havadan da görüntülendi.