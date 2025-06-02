Esenyurt’ta çığlık çığlığa anlar! Ayağını araba kapısına sıkıştırarak kırdı

İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında başlayan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada taraflardan biri aracına binerek uzaklaşmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan adamı fark eden saldırgan şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde yaşanan kavga dehşete düşürdü. Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çok sayıda yumruk darbesiyle afallayan şahıs, arabasına binerek olay yerinden ayrılmak istedi.

AYAĞINI BÖYLE KIRDI

Bu sırada arkasından gelen diğer adam ise arabaya binmek isteyen adamın üzerine sertçe kapıyı kapattı. O sırada bir ayağı dışarıda olan adam acı içerisinde bağırırken, defalarca sert şekilde kapının kapanması sonrasında adamın ayağı kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.