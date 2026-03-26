Esenyurt'ta çöpten servet çıktı! 1 milyon 200 bin TL'lik 'piyango'

İstanbul Esenyurt’ta yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin TL değerindeki altın dolu paket, tonlarca atığın arasından yoğun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. 

Belediye işçilerinin kepçelerle başlayan, elleriyle devam eden titiz araması; sadece kayıp bir serveti değil, 'insanlık ölmemiş' dedirten o eşsiz güveni de gün yüzüne çıkardı. 

İşte 1 milyon 200 bin TL'lik altının yeniden bulunma hikayesi...

 

ÇÖPTEN ALTIN ÇIKTI 

Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, çöpler arasında buldukları yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti.

 

ALTIN PAKETİNİ YANLIŞLIKLA ÇÖE ATTILAR 

İlçede yaşayan Suriyeli Faraj Mustafa, içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir paketi yanlışlıkla çöpe attıklarını fark edip durumu Esenyurt Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine atık toplama tesisine giden belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması başlattı. 

Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

Paketin içerisinden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince tutanak altına alınan altınlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

