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 | Özge Sönmez

Esenyurt'ta kon donduran görüntüler! Kayınpederi ve baldızına kezzapla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen adam kezzapla saldırdı. Kayınpeder ve baldızına kezzap fırlatan adam dehşet saçtı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 11:50

Esenyurt'ta yaşayan Ayşe K. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Hakan K.'ya boşanma davası açtı. Bir süre önce evden ayrılarak baba evine giden Ayşe K. tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin bir türlü yakasını bırakmadığını söyleyen genç kadın yaşadığı son olayla dehşete düştü. Saldırgan adam, eline aldığı kezzapla kayınpederinin evinin önüne gelerek korku saldı.

YÜZÜNE KEZZAP FIRLATTI

Evin penceresinin önüne gelen Hakan K., eşinin evde olmadığını öğrenince kayınpederi Zeki Yılmaz'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Ancak Zeki Yılmaz dışarı çıkmak istemedi. Bunun üzerine yanında getirdiği kezzap suyunu Yılmaz’ın yüzüne fırlatan Hakan K. olay yerinden kaçtı. Olay esnasında babasının yaralanmaması için onu çekmeye çalışan Ayşe K.'nin kardeşi Aycan ve baba Zeki Yılmaz yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta kon donduran görüntüler! Kayınpederi ve baldızına kezzapla saldırdı


Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören baba-kız evine geri döndü. Polis saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

"SENİN DE YÜZÜNÜ YAKACAĞIM DİYOR"

Boşanma davası devam ederken Hakan K.’nin sürekli olarak evine gelerek ailesine saldırdığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini anlatan Ayşe K., "Ben 11 sene evli kaldım. Eşimden şiddet, hakaret gördüğüm için boşanmaya karar verdim. Boşanma davasını falan açtıktan sonra sürekli evime saldırıyor, sürekli tehdit ediyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. Hiçbir şekilde huzurum yok. İki tane çocuğumuz var. Çocuklarımın psikolojisi de bozuldu. Kendisi babamın evine gelmiş. Babam konuşmak istemeyince hakaret ederek çantasındaki kezzabı fırlatmış. Kız kardeşim babamın önüne geçtiği için babam gözünden hafif bir zarar görüyor ama kız kardeşimin kolu zarar görüyor. 5 senedir bu şekilde sürtüşüyoruz. Boşanma davamız var, karara çıktı. Üst mahkemeye taşıdığı için şu an onun yüzünden soyadımı falan da değiştiremiyorum. Hiçbir şekilde onun yüzünden hayatıma yön veremiyorum. Bugün yine beni arıyor. 'Oturduğun evi yakacağım' diye tehdit ediyor. 'Senin de yüzünü yakacağım' diyor. 'İnsan içine çıkamayacaksın' diyerek sürekli bana bu şekilde mesajlar atıyor" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta kon donduran görüntüler! Kayınpederi ve baldızına kezzapla saldırdı

"KEZZAP ÇIKARDI YÜZÜME ATTI"

Kayınpeder Zeki Yılmaz ise, "Bugün saat 5 buçuk falan, ben içeride oturuyordum. Baktım kapının zili çalıyor. 'Kim o' dedim, ses çıkmadı. Kafamı içeri çektim, bir de şöyle baktım baktım, o çıktı. Dedim 'ne var'. 'Çık dışarı bir görüşelim' dedi. Ben de çıkmadım. Omzunda çanta vardı çantanın içinde kezzap çıkardı yüzüme attı, benim öbür kızım kolumdan tutup beni çekince kezzap kızın kolunu yaktı. Benim de sağ gözüme biraz geldi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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