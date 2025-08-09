Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Vinç kaydı, yaşlı adam ve iki torunu otomobilin altında kaldı

Esenyurt’ta bir sürücü, park ettiği vincin el frenini çekmeyi unuttu. Geriye kayan vinç bir otomobile çarparken, araç kaldırıma savruldu. O esnada çarpmanın etkisiyle otomobil, yanında bulunan Raif Gündoğdu’yu ve iki torununu ezdi. Faciadan dönülen anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 13:06

Yürekleri ağza getiren olay İstanbul 'ta meydana geldi. Sürücü cadde üzerinde park ettiği vincin el frenini çekmeyi unutunca vinç geri kayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan ise o esnada iki torunuyla beraber aracın yanında bulunan Raif Gündoğdu’yu ezdi.

Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Vinç kaydı, yaşlı adam ve iki torunu otomobilin altında kaldı

İki torunuyla beraber otomobilin altında kalan Raif Gündoğdu, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan o anlar çevredeki dükkanların güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, geri kayan vincin önce park halindeki otomobile çarptığı çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin ise, iki torunuyla aracın yanında duran adamı altına aldığı anlar yer aldı. Otomobilin altından kurtarılan yaşlı adamın ayağında çatlaklar meydana gelirken iki çocuğun ise bacaklarından hafif yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Vinç kaydı, yaşlı adam ve iki torunu otomobilin altında kaldı

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM, TORUNLARIM GİTTİ ZANNETTİM"

Aracın altında kalan Raif Gündoğdu yaşadığı o anlarla ilgili, "Ben görmedim bir anda kendi arabam üzerime geldi. Torunlarım yanımdaydı ben onlara su veriyordum. Bir anda arabam üzerime geldi, gözümü hastanede açtım. Sonradan öğrendim adam el frenini çekmemiş sonra geri gelmiş. Ayağımda çatlak var, torunlarımda da yara var onlarda yaralı. Ben dedim; vallahi biz gittik artık, torunlarım gitti zannettim. Torunlarım öndeydi aniden üzerimize geldi. Sonra millet geldi Allah razı olsun beni arabayı kaldırıp çıkardılar" dedi.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.