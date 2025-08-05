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 | Selahattin Demirel

Esenyurt'ta şüpheli adam karakoldan kaçtı! Polis silahına sarıldı

İstanbul Esenyurt'ta farklı suçlardan aranması olan bir şüpheli götürüldüğü karakoldan ifadesi alınırken kaçtı. ‘Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polisin yere sıktığı merminin sekmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan şüpheli tedavi altına alındı.

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Esenyurt'ta şüpheli adam karakoldan kaçtı! Polis silahına sarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 21:54

'ta saat 18.00 sıralarında yaşanan olaydatehdit ve hakaret suçundan aranması olan H.T. (40) isimli şahıs, karakola götürüldü. Polisin karakolda yaptığı kontrolde şahsın, uyuşturucudan da arandığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUDAN DA KAYDI ÇIKTI

İşlemleri sırasında suçundan arandığını öğrenen , karakoldan kaçtı. Polis, ‘dur' ihtarına uymayan şüphelinin durması için havaya ateş açtı ancak şüpheli koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine polis, yere ateş açtı.

Esenyurt'ta şüpheli adam karakoldan kaçtı! Polis silahına sarıldı

YARALANAN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yerden seken mermi kaçan şüphelinin sırtına isabet etti. Yere yığılan şüpheli şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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