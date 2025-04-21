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 | Banu İriç

Esenyurt’ta Tekel baskını davası sonuçlandı!

İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Taraflar arasında uzun süredir süren husumetin silahlı çatışmaya dönüştüğü olayda, mahkeme 4 sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada sanıklardan gelen savunmalar ve salon içindeki gergin anlar dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 00:35

İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. 28 Temmuz 2023’te yaşanan olayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 4 sanığı ayrı ayrı iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, müştekilerden Solmaz Erzen, Cantürk Erzen ve başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Erzen ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esenyurt’ta Tekel baskını davası sonuçlandı!

“BU OLAYIN GEÇMİŞİ VAR, BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER”

Duruşmada, saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in ağabeyi Mehmet Erzen, yaşananların bir günde gelişmediğini söyledi. Erzen, “Karşı taraf daha önce benim dükkanımı taradı, ben de onlarınkini. Ancak kardeşim bu işlerle ilgilenmezdi. Oraya cinayet işlemek için geldiler. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

SANIKLARDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR

Sanıklardan Tarık Özer, olayın içgüdüsel gerçekleştiğini belirterek, “Oğlumu ve kardeşimi korumaya çalıştım. Öldürme kastım yoktu, ayaklarına ateş ettim” dedi. Azat Özer ise olay yerinde yaşanan arbedeyi hatırlamadığını belirterek, “Silah kullanmadım. Çok üzgün ve pişmanım” şeklinde savunma yaptı.

Murat Özer ise Emre Erzen’in silahlı olduğunu iddia ederek, “Silahımı iyi niyetimden dolayı kullanmadım. Şişeye ateş ettim. Ben tavuk bile kesemem, olayın bu hale geleceğini tahmin edemedik” dedi. Servet Özer de hiçbir suç işlemediğini öne sürerek, tutukluluğuna anlam veremediğini söyledi.

Esenyurt’ta Tekel baskını davası sonuçlandı!

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Müşteki Mehmet Erzen’in, duruşma sırasında sanık avukatlarına su şişesi fırlatması üzerine mahkeme düzeni bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Aynı sanıklara, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 11’er yıl hapis cezası verildi.

Tarık ve Azat Özer ayrıca ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 1 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Dört diğer sanık, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 6’şar ay hapis cezası alırken, kalan sanıkların beraatine hükmedildi.

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ETİKETLER
#istanbul
#ceza
#esenyurt
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#Mahkeme Kararı
#Müebbet Hapis
#Yaşam
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