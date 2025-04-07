Esenyurt'ta yasak aşk dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt'taki korkunç olay dün 16:00 sıralarında yaşandı. Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motorla gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 el isabet alan Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan olay yerinden motorla kaçtığı öğrenildi.

KUZENİNİN EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASI

İhbar üzerine sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.