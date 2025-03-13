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 | Özge Sönmez

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Kızının 112 kayıtları herkesi gözyaşlarına boğdu

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı 9 el ateş ederek katleden Savaş Temirhanoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Görülen duruşmada maktulün kızının 112'yi aradığı anların kaydı dinletildi. Genç kızın büyük bir endişe içinde "Annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var" sözleri salondakileri ağlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 09:40

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı 9 kuşunla katleden Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada maktulün yakınları müştekiler ve sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlenirken, salonda zaman zaman tansiyon yükseldi. Duruşmada ayrıca maktulün kızının 112'yi aradığı anların kaydı duruşmada dinletildi. Genç kızın büyük korkuyla yardım istediği anlarda "Annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var" sözleri tüm salonu gözyaşlarına boğdu.

"TIRNAKTAKİ DNA FARKLI BİR ERKEĞE AİT" İDDİASI

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatı Erman Güneş, otopsi raporuna göre maktulün tırnaklarından çıkan DNA'nın erkek DNA'sı olduğunu iddia ederek, "Maktulün bir erkek çocuğu, erkek kardeşi ya da babası yoktu. Yanlışlıkla DNA'nın geçebileceği bir erkek de çevresinde bulunmuyordu. Bu DNA müvekkilime ait değil, Fikret İnal'a da ait değil. Bu durum, maktulün tırnaklarında çıkan DNA'nın kimliğinin belirlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Ayrıca, maktulün kanında ve idrarında ağır antidepresan maddesi tespit edildiğini belirterek, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanması gerektiğini de savundu.

KATİLİN PİŞKİN SAVUNMASI

Sanık Savaş Temirhanoğulları savunmasında suçlamaları reddetti. Hakkında algı oluşturulduğunu ileri sürerek, "Bir katil, tecavüzcü, sapık oluşturmaya çalışıyorlar. Ben organize suç örgütü müyüm?" ifadelerini kullandı.

TÜM SALON GÖZYAŞLARINA BOĞUDLU

Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kızın 112'yi arayarak yaptığı çağrının ses kaydı mahkemede dinletildi. Kız, "Duvarda kurşun izleri var. Dişleri kırılmış, annem yerde kanlar içinde yatıyor" diyerek acil yardım ekiplerini olay yerine çağırdı. Duruşmaya katılmayan kızın ses kayıtlarındaki, "Gece çığlık sesleri duydum ama rüya sanmıştım, annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var" ifadelerini dinleyen maktül yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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