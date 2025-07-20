Eşi ve çocuklarını vahşice katletmişti... Caninin cezaevinde cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart 2025 tarihinde bir vahşet yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangında itfaiye eri Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34) ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

MESAJLARINI SİLDİ

Yangının sadece yatak odasında çıkması ve başka bir odaya sıçramaması şüpheli bulununca, güvenlik güçleri savcılık talimatıyla detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yangının ardından fenalaşarak bayılan Turgay Gezgin’in olaydan kısa bir süre önce eve girip çıktığı belirlendi. Ayrıca, hayatını kaybeden Fatma Gezgin’in telefonunda yapılan incelemede, yangından hemen önce telefondaki mesajlar ve diğer bazı kayıtların silindiği ortaya çıktı.

OLAYIN ARDINDAN NİŞANLANMIŞ

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

CESEDİ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.