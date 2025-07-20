Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eşi ve çocuklarını vahşice katletmişti... Caninin cezaevinde cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini ve çocuklarını yakarak vahşiçe katleden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in cezaevinde cansız bedeni bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:06

'ın ilçesinde 18 Mart 2025 tarihinde bir vahşet yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangında itfaiye eri Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34) ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

MESAJLARINI SİLDİ

Yangının sadece yatak odasında çıkması ve başka bir odaya sıçramaması şüpheli bulununca, güvenlik güçleri savcılık talimatıyla detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yangının ardından fenalaşarak bayılan Turgay Gezgin’in olaydan kısa bir süre önce eve girip çıktığı belirlendi. Ayrıca, hayatını kaybeden Fatma Gezgin’in telefonunda yapılan incelemede, yangından hemen önce telefondaki mesajlar ve diğer bazı kayıtların silindiği ortaya çıktı.

Eşi ve çocuklarını vahşice katletmişti... Caninin cezaevinde cesedi bulundu

OLAYIN ARDINDAN NİŞANLANMIŞ

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı.

Eşi ve çocuklarını vahşice katletmişti... Caninin cezaevinde cesedi bulundu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Eşi ve çocuklarını vahşice katletmişti... Caninin cezaevinde cesedi bulundu

CESEDİ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı 'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var
Eski eşi tarafından vahşice katledildi! Çığlıkları mahalleyi inletti
Camideki vahşi cinayet kamerada! Namazda boğazını keserek katletti
Genç kadına dehşeti yaşattı! Önce taciz etti, sonra araçla üzerinden geçti
ETİKETLER
#yangın
#aydın
#cezaevi
#tutuklama
#cinayet
#katil
#Nazilli
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.