Eşi ve çocuklarını yakarak katletti! Cenazesi gizlice defnedildi: Mezar taşında dikkat çeken detay

Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda geçtiğimiz aylarda çıkan yangında dehşet yaşandı. Korkunç yangında 4 yaşındaki Toprak Ege Gezgin ve 11 yaşındaki Muzaffer Deniz Gezgin ile 34 yaşındaki eşi Fatma Gezgin hayatını kaybederken, polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede olayın cinayet olduğu belirlendi. Anne ve iki çocuğun katilinin itfaiye eri baba Turgay Ahmet Gezgin olduğu ortaya çıktı. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini tespit etti.

10 GÜN SONRA NİŞAN YAPTI

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GİZLİCE DEFNEDİLDİ

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu. Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.