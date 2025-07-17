Eşini katleden müzisyen koca hakim karşısında! Yasak aşk iddiası

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'de meydana gelen olayda; emniyete gelen İ.K. (42), 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürdüğünü polis ekiplerine itiraf etti. İtiraf sonrası yapılan araştırma boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı.

TUTUKLANDI

Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı. Sanık İ.K.'nın Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince ikinci kez yargılanmasına başlandı. Duruşmaya İ.K., taraf avukatları ve maktul Simge Kodalak'ın babası H.Ç. ve anne E.Ç. katıldı.

"SANIK İFTİRA ATMAKTADIR"

Duruşmada dinlenen tanık Ç.K., "Sanık İ.K. ile eski arkadaşız ve 2 yıldır konuşmuyorum. Maktul Simge'yi tanırım, geçmişte ailecek görüşürdük. Maktulle herhangi bir birlikteliğim yoktur, sanık iftira atmaktadır. Maktul Simge'nin telefon numarası benim rehberimde kayıtlı değildir, Bir sosyal medya üzerinde takipleşme yoktur. Ben 2 yıldır tövbeliyim, iki yıldır da cemiyetlere gitmem, maktulle son iki yılda 1 veya 2 kere görüşmüşümdür" dedi.

"SANIK EVE ALKOLLÜ GELİRDİ"

Kocası tarafından öldürülen Simge'nin kardeşi S.Ç. ise, "Maktul benim ablam olur. Sanıkla ablam arasında herhangi bir problem yoktur. Sanık eve alkollü gelirdi" diye konuştur.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU TALEP EDİLDİ

Mahkeme heyeti ise Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.