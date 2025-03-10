Eşini korkunç şekilde darp etti! Söyledikleri kan dondurdu: 'Öldürmedim ama öldüreceğim'

Samsun'da eşini darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen E.D. isimli şahsın sözleri şoke etti. "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki E.D., eşi E.D.'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşini dövdüğünü kabul eden E.D., polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın gazetecilere söyledikleri şaşkına çevirdi.
Adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen E.D. hakkında polisler tutarak hazırladı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D., eşini darp etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. E.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.