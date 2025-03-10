Eşini korkunç şekilde darp etti! Söyledikleri kan dondurdu: 'Öldürmedim ama öldüreceğim'

Samsun'da eşini darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen E.D. isimli şahsın sözleri şoke etti. "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.