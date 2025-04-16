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 | Selahattin Demirel

Eşini sokak ortasında öldüren adam 9 yıl önce de abisini katletmiş!

Samsun'da boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldüren adamın, daha önce de kendi ağabeyini öldürdüğü ortaya çıktı.

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Eşini sokak ortasında öldüren adam 9 yıl önce de abisini katletmiş!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:15

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde dün akşam saat 22.15'te tır sürücüsü Emrah Akpınar(38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu.

SOKAKTA CAN VERDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Eşini sokak ortasında öldüren adam 9 yıl önce de abisini katletmiş!

POLİS HER YERDE ARIYOR

Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö.(25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşini sokak ortasında öldüren adam 9 yıl önce de abisini katletmiş!

9 YIL ÖNCE DE ABİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis her yerde Emrah Akpınar'ı arıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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