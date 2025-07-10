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 | Özge Sönmez

Küçük kızı ile birlikte vahşice katledildi! Öldürülmeden önce komşusuna bunları söylemiş

Hatay'da H.İ isimli bir adam, eşi ve 12 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurarak katletti. Eşi tarafından vahşice katledilen kadının komşusu ise kahreden detayları paylaştı. Cani kocanın geçmişte de aile içerisinde silahlı saldırıda bulunduğunu söyleyen komşu, "Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu" dedi.

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Küçük kızı ile birlikte vahşice katledildi! Öldürülmeden önce komşusuna bunları söylemiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:21

14 Haziran günü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde H.İ isimli adam, 45 yaşındaki eşi Feryal İ. ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.'yi av tüfeğiyle acımasızca öldürdü. Küçük kız olay yerinde, anne ise tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Feryal İ.'nin arkadaşı olan komşu Hüsne Sipahi, arkadaşının kendisine anlattıklarını paylaştı. Cinayetin detayları kahretti.

Küçük kızı ile birlikte vahşice katledildi! Öldürülmeden önce komşusuna bunları söylemiş

"EŞİNDEN KORKUYORDU, 'BENİM SONUM İYİ OLMAYACAK' DİYORDU"

Eşini ve kızını öldüren şahsın geçmişte de oğluna tüfekle ateş ettiğini anlatan Hüsne Sipahi, "Çığlık seslerine koştuk. Gittiğimizde kızımız yerde vefat etmişti, annemiz yardım istiyordu. Lütfen kadınlar ve çocuklar ölmesin. İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi. Daha önce yine silahlı saldırı oldu, oğlunu hedef almıştı. O zaman oğlu kendinden daha güçlü geldi ve müdahale etti. Lütfen böyle insanlar toplum içerisinde gezmesin" dedi.
Feryal İ.'nin sohbet esnasında eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aralarında zaman zaman küslük olduğunu anlattığını söyleyen Sipahi, "Güzel bir hayatı vardı, güzel bir anneydi. Bizim gördüğümüz kadar mutluydu. Sadece eşi madde kullanıcısıydı, duyuyorduk ve bunu kendi söylüyordu. Bu konuda yakınıyordu, her defasında şikayetçi oluyordu. Şikayetçi olduktan sonra eşi hep tehdit ediyordu şikayetini alması için. Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. ‘Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu. Bundan dolayı devletimizden hep yardım bekliyordu. Kendini ve çocuğunu öldüreceğini hiç beklemiyordu. Daha önce bir defa daha böyle saldırmıştı. O saldırıdan sonra tedavi olacağını söyleyerek çok yalvardı, tedavi olacağını söyleyerek sürekli barışmak istiyordu. Devletimizden ricam bu adam bir daha serbest kalmasın" ifadelerini kullandı.

Küçük kızı ile birlikte vahşice katledildi! Öldürülmeden önce komşusuna bunları söylemiş
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ETİKETLER
#kadına şiddet
#cinayet
#av tüfeği
#psikolojik şiddet
#madde bağımlılığı
#Yaşam
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