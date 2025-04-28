Eşinin abisini bıçaklayıp kaynanasını vuran damat için hesap vakti

Fatih Mahallesi Hasan Dağı Sitesi'nde eşi M.Ö. (37) ile evliliklerinin 4. yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma seviyesine gelen Hatice Ö. (26), 2 çocuğuyla birlikte şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye boşanma davası açtı.

EŞİNİN ABİSİNİ BIÇAKLA YARALAYIP KAYNANASINI VURDU

Yaşananların ardından M.Ö., ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Alparslan Erbeden’i (30) 2 yıl önce bıçaklayarak yaraladı. M.Ö., dün de kızı Hatice Ö. ve torunlarıyla birlikte pazardan eve dönen Zübeyde Demiraslan'a (52) tabancayla 3 el ateş etti. Sağ ve sol bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadın kanlar içinde yere düşerken, M.Ö. babasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

YARALI KADIN 2 BUÇUK SAAT AMELİYATTA KALDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. 2,5 saat süren ameliyatın ardından gözlem odasına alınan Zübeyde Demiraslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan M.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.