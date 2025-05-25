Eşinin iş adresini bile bilemedi: Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı!

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna karşı ilgisizlikle suçladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Evlilik boyunca yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıkıldığını, sosyal medya üzerinden engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından hakarete uğradığını iddia eden kadın, çocuğuyla birlikte terk edilmişlik yaşadığını söyledi.

En dikkat çeken detaylardan biri ise, eşinin kadının iş yeri adresini bile bilmemesi oldu. Mahkeme, bu durumu evlilik birliğine aykırı ciddi bir ilgisizlik olarak değerlendirerek, kocayı tam kusurlu saydı.

NE ARADI, NE SORDU, NE DE YANITLADI

Mahkemeye hiçbir savunma yapmayan koca, ne eşinin ailesinin telefonlarına cevap verdi, ne de kendi ailesinin ilgisizliğini telafi etti. Tüm bu unsurlar, kadının beyanları ve tanıklarla birlikte dosyaya eklendi.

Antalya 8. Aile Mahkemesi, “Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı”na hükmederek tarafların boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayeti anneye verilirken, koca hem çocuk hem kadın için aylık 1000’er TL tedbir nafakası ödemeye mahkum edildi. Ayrıca kadına 20 bin TL maddi tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

75 BİN LİRA TAZMİNAT

Kadının yaptığı istinaf başvurusu sonrası Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun bulmakla kalmadı; kadına ödenecek maddi tazminatı 75 bin liraya yükseltti.

Kocanın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, “eşini yok sayacak kadar ilgisiz olmak, evlilik birliğinin temelden sarsılması için yeterlidir” diyerek yerel mahkeme ve istinaf kararlarını onadı. Erkeğin temyiz talebi ise reddedildi.