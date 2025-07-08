Eski belediye başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin'den kahreden bir haber geldi. 66 yaşındaki Şahin, bu sabah Yeni Foça’da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaz tatilini Yeni Foça’daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Burunucu mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Şahin'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahaelesine rağmen Şahin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...