Eski eşi tarafından vahşice katledildi! Çığlıkları mahalleyi inletti

Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi 8953 Sokak’ta meydana gelen olay dehşete düşürdü. 45 yaşındaki Demet Akarsu, 46 yaşındaki eski eşi Halil T. bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönerken, cani eline aldığı bıçağı eski eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Demet Akarsu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Halil T. ile Demet Akarsu'nun bu yıl haziran ayında boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.