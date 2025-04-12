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 | Özge Sönmez

Eski eşi ve sevgilisine vahşice saldırdı! Sokak ortasında boynunu kesti

Denizli'de bir süre önce cezaevinden çıkan saldırgan, eski eşini sevgilisiyle görünce dehşet saçtı. Yanında taşıdığı bıçakla hem kadını hem de sevgilisini ağır yaraladı.

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Eski eşi ve sevgilisine vahşice saldırdı! Sokak ortasında boynunu kesti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 15:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan cinayet kan dondurdu. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü'yü sevgilisi Hasan Çalışkan ile görünce sinirden küplere bindi. Eski eş yanında taşıdığı bıçakla hem eski eşini hem de sevgilisini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Eski eşi ve sevgilisine vahşice saldırdı! Sokak ortasında boynunu kesti

ATAR DAMARINI KESTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atar damarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Eski eşi ve sevgilisine vahşice saldırdı! Sokak ortasında boynunu kesti


Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü. Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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