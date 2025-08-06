Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü! Polis, öfkeli kadını zor sakinleştirdi

İstanbul
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; bir kadın, cadde üzerinde eski eşini görünce çılgına döndü. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek adamı tekme tokat darp etmeye başladı.
Yere yatırdığı adamı dövmeye başlayan kadına çevredeki vatandaşlar zorlukla müdahale edebildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.