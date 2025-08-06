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 | Baran Aksoy

Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü! Polis, öfkeli kadını zor sakinleştirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, ailesini ve kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski eşini yere yatırıp tekme tokat darp etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda polis ekipleri, öfkeli kadını zor sakinleştirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:45

'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; bir , cadde üzerinde eski eşini görünce çılgına döndü. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek adamı tekme tokat darp etmeye başladı.

Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü! Polis, öfkeli kadını zor sakinleştirdi

YERE YATIRDIĞI KOCASINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Yere yatırdığı adamı dövmeye başlayan kadına çevredeki vatandaşlar zorlukla müdahale edebildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede ekipleri sevk edildi.

Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü! Polis, öfkeli kadını zor sakinleştirdi

POLİS ÖFKELİ KADINI ZORLUKLA SAKİNLEŞTİRDİ

Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

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ETİKETLER
#bursa
#dolandırıcılık
#polis
#kadın
#kavga
#şiddet
#eski eş
#Yaşam
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