Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eski sevgiliden şoke eden talep! Savcılık soruşturma başlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İlkay A. ismindeki kadın İstanbul Maltepe'de yaşayan Melih N. ile yaşadığı ilişki sürecinde yıprandığını iddia ederek para talep etti. İlişkideki sorunlar nedeniyle hasta olduğunu belirten kadın, eski sevgilisinden tedavi masraflarını talep etti. İşte şoke eden olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski sevgiliden şoke eden talep! Savcılık soruşturma başlattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:15

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İlkay A. ismindeki kadın İstanbul Maltepe'de yaşayan Melih N.'nin 2017 yılında arkadaşlıkla başlayan ilişkileri duygusal birlikteliğe dönüştü. İkili uzak mesafe ilişki yaşamaya başladı.

"SENİN YÜZÜNDEN HASTA OLDUM"

İddiaya göre süreç içinde babasını kaybeden ve aile bireyleriyle sorunlar yaşayan İlkay A.'nın psikolojisi bozulmaya başladı. Bu durum ikilinin uzak mesafe ilişkisinde iniş çıkışlar yaşattı. Genç kadın sevgilisiyle yaşadığı sorunların kendisini hasta ettiğini öne sürerek sürekli para istemeye başladı.

"Seninle tanıştığımızdan beri mide sorunları yaşıyorum. Tedavi görüyorum. Beni strese soktun. Mideme harcadığım paraları öde" mesajı attı. Tedavisini karşılamaması halinde babasını arayıp gerçek dışı şeyler söyleyeceğini iddia ederek ve hakaretlerde bulundu.

Eski sevgiliden şoke eden talep! Savcılık soruşturma başlattı


"DIŞARI ÇIKARKEN KORKU YAŞIYORUM"

Tartışmaların artmasıyla Melih N. ilişkiyi sonlandırdı. Ancak mesajların ardı arkası kesilmedi. İlişki bitiminden bir yıl sonra mesajları atmaya devam eden kadın, eski sevgilisinin cevap vermemesiyle daha da sinirlenip başkalarını da aracı kullanıp telefon açtırmaya başladı.

Genç adam soluğu avukatı aracılığı ile savcılıkta aldı. "Huzurum bozuldu. Dışarı çıkarken korku yaşıyorum. Hayatımı çekilmez hale getirdi. İşime giderken dahi tedirginlik yaşıyorum. Hayatımı idame ettirmede güçlük, korku ve endişe duyuyorum" diyen Melih N. şikayetçi oldu.

SAVCILIK ESKİ SEVGİLİYE SORUŞTURMA AÇTI

Eski sevgilisinin hakaret ettiğini, "Beni sen hasta ettin. Hastane masraflarımı öde. İkimiz birden gebersek de sana bunun bedelini ödeteceğim, git beni nereye istersen şikayet et. Gerekirse ikimiz de öleceğiz, bunu o beynine sok, İstanbul'da karşına çıkacağım, beni evinin önüne getirtme, benim korkum yok" tehdidine maruz kaldığını, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunacağını söyleyip para isteyerek şantajda bulunduğunu belirtip cezalandırılmasını talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hakaret", "huzur ve sükunu bozma" ve " tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da korkunç kaza! Bariyer motordan girdi bagajdan çıktı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katile yardım eden 2 kişi hakkında karar! Görevli polis de var
ETİKETLER
#hakaret
#tehdit
#şantaj
#Uzak Mesafe İlişkisi
#Psikolojik Bağtın
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.