Eski sevgiliden şoke eden talep! Savcılık soruşturma başlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İlkay A. ismindeki kadın İstanbul Maltepe'de yaşayan Melih N.'nin 2017 yılında arkadaşlıkla başlayan ilişkileri duygusal birlikteliğe dönüştü. İkili uzak mesafe ilişki yaşamaya başladı.

"SENİN YÜZÜNDEN HASTA OLDUM"

İddiaya göre süreç içinde babasını kaybeden ve aile bireyleriyle sorunlar yaşayan İlkay A.'nın psikolojisi bozulmaya başladı. Bu durum ikilinin uzak mesafe ilişkisinde iniş çıkışlar yaşattı. Genç kadın sevgilisiyle yaşadığı sorunların kendisini hasta ettiğini öne sürerek sürekli para istemeye başladı.

"Seninle tanıştığımızdan beri mide sorunları yaşıyorum. Tedavi görüyorum. Beni strese soktun. Mideme harcadığım paraları öde" mesajı attı. Tedavisini karşılamaması halinde babasını arayıp gerçek dışı şeyler söyleyeceğini iddia ederek tehdit ve hakaretlerde bulundu.



"DIŞARI ÇIKARKEN KORKU YAŞIYORUM"

Tartışmaların artmasıyla Melih N. ilişkiyi sonlandırdı. Ancak mesajların ardı arkası kesilmedi. İlişki bitiminden bir yıl sonra hakaret mesajları atmaya devam eden kadın, eski sevgilisinin cevap vermemesiyle daha da sinirlenip başkalarını da aracı kullanıp telefon açtırmaya başladı.

Genç adam soluğu avukatı aracılığı ile savcılıkta aldı. "Huzurum bozuldu. Dışarı çıkarken korku yaşıyorum. Hayatımı çekilmez hale getirdi. İşime giderken dahi tedirginlik yaşıyorum. Hayatımı idame ettirmede güçlük, korku ve endişe duyuyorum" diyen Melih N. şikayetçi oldu.

SAVCILIK ESKİ SEVGİLİYE SORUŞTURMA AÇTI

Eski sevgilisinin hakaret ettiğini, "Beni sen hasta ettin. Hastane masraflarımı öde. İkimiz birden gebersek de sana bunun bedelini ödeteceğim, git beni nereye istersen şikayet et. Gerekirse ikimiz de öleceğiz, bunu o beynine sok, İstanbul'da karşına çıkacağım, beni evinin önüne getirtme, benim korkum yok" tehdidine maruz kaldığını, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunacağını söyleyip para isteyerek şantajda bulunduğunu belirtip cezalandırılmasını talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hakaret", "huzur ve sükunu bozma" ve " tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.