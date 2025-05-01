Eski sevgilisi tarafından katledildi! 20 yaşındaki genç kıza kurşun yağmuru

İzmir’de yaşayan 20 yaşındaki Aysun Candan, eski sevgilisi tarafından öldürüldü. 35 yaşındaki katil zanlısı genç kızı yaşadığı eve gelerek pencereden içeri doğru kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Aysun Candan olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir kadın daha eski sevgilisi tarafından katledildi. İzmir'de meydana gelen dehşete düşüren olayda 35 yaşındaki H.A., eski sevgilisi Aysun Candan’ın yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye 4 el ateş etti. Kurşunlar genç kıza isabet ederken H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde mermilerin isabet ettiği Candan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri H.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

KATİL SEVGİLİ KISKIVRAK YAKALANDI

Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan eski sevgili H.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.