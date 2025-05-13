Eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürdü! Arkadaşlarına attığı mesaj kan dondurdu

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni eski erkek arkadaşı tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi. Arkadaşlarına cinayet öncesi 'koğuş ağası olacağım' diye mesaj atan cani için 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Edirne'de 05 Nisan'da yaşanan korkunç cinayetin detayları kan dondurdu. 15 yaşındaki Gülden Coni, 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı E.A. tarafından vahşice katledildi. Hazırlanan iddianamede E.A.'nın Coni'yi üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Cinayetin ardından Gülden'in cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığı ve eve giderek kıyafetlerini değiştirip ardından çalıştığı kuaföre gidip saatlerce çalıştığı belirtilen iddianamede, olayın şüphelisi E.A.'nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve olayın ihbar üzerine gün yüzüne çıktığı belirtildi.

"KOĞUŞ AĞASI OLACAĞIM"

Cinayet zanlısının yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazıp arkadaşlarından iç çamaşırı istediği, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği yazışmalar da iddianamede yer aldı.

İddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A.'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.