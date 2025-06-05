Eskişehir'de satırlı saldırgan dehşet saçtı!

Eskişehir’de elindeki satırla çevreye saldıran ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı. Olay, saat 00.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi’nde meydana geldi.

VATANDAŞALR DARP ETTİ

İddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı. O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.



Ekiplerce olay yerine takviye istendi. Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti. Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.