Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Eskişehir'de sıra dışı terapi! Evdeki eşyaları kırıp dökerek stres atıyorlar

Eskişehir'de yeni açılan stres evi, rahatlamak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Evdeki eşyaları yarım saat boyunca kırıp döken vatandaşlar evden adeta yenilenmiş şekilde çıkıyor. İşte ilginç etkinliğin detayları...

06.11.2025
10:58
06.11.2025
14:32

Eskişehir'de açılan stres evine giren vatandaşlar, evdeki tüm eşyaları gönüllerince kırıp dökerek stres atıyor. Yarım saatlik süre içinde tertemiz teslim edilen ev tanınmaz hale gelirken, sıra dışı etkinlik yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de yaşayan esnaf Erhan Çalık, ilginç fakat son zamanlarda oldukça popüler olan bir işletme açtı. Tepebaşı ilçesinde açılan 'Stres Evi' isimli işletmeye gelen vatandaşlar, bin TL ödeyip içerdeki ev eşyalarını gönüllerince kırıp döküyor. 30 dakika süresi olan müşteriler kırıp dökmeden önce ise koruyucu elbise ve ekipmanları giyip, belli şartları kapsayan sözleşmeye imza atıyor. Daha sonra içeri alınan vatandaşlar balta, beyzbol sopası ve süpürge gibi materyallerle eşyalara vurmaya başlıyor. Hurdadan alınan beyaz eşyalar, kırıldıktan sonra ise yine eskiciye satılıyor.

ORTALIĞI DAĞITIP STRES ATIYORLAR

İşletme sahibi Çalık, daha çok eşi ya da sevgilisiyle eden kadınların geldiği ve içeride her şeyi kırdıklarını, bazen içeri girdiklerinde ortamın tanınamayacak kadar dağıtıldığını aktardı.

"KIRDIKLARI EŞYALAR GENELLİKLE RAHAT PARÇALANIP DAĞILABİLECEK TÜRDEN"

İlgiden memnun olduğunu söyleyen Çalık, "Daha çok ilişkisinde problem yaşayan arkadaşlarımız geliyor. Bizim amacımız şu: İnsanların anlık öfkeyle yanlış kararlar vermesini istemiyoruz. Ayrıca kendi eşyalarına zarar vermelerini de istemiyoruz; bunu doğru bulmuyoruz. Burada kırıp dökebilecekleri kullanılmayan birçok eşya var. Hem ilişkiler bozulmasın hem de insanlar stres atsın diye böyle bir girişimde bulunduk. Tabii ki öfke kontrolsüzlüğünü tasvip etmiyoruz; kontrollü öfke ve stres atmak için doğru bir alan oldu. Koruma konusunda hassasiyet gösteriyoruz: Tulumlar, kasklar ve siperlikler, eldivenler sağlıyoruz. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri oyun öncesinde dikkatlice belirtiyoruz; katılımcılar da bu hassasiyeti gösteriyor. Güvenlik bizim için öncelikli konumuz; anbean her anı izliyoruz. İsterlerse görüntülerini de onlarla paylaşabiliyoruz.

Süreyi yarım saatte sınırlandırıyoruz; yarım saat bile fazla geliyor aslında. 20-25 dakika içinde deşarj olabiliyorlar. 30 dakika ama istediklerinde ekstra süre tanıyabiliyoruz. Beyzbol sopalarımız, çekicimiz, baltamız ve mini balyozumuz var. Kırdıkları eşyalar genellikle rahat parçalanıp dağılabilecek türden, televizyonlar ve benzeri eşyalar var. Ayrıca klavyeler çok rağbet görüyor çünkü hızlı ve rahat dağılabiliyorlar. Eski tip radyolar, hoparlörler, kullanılmayan beyaz eşyalar, elektrik süpürgeleri gibi eşyalar da var. Hurdadan geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz; aslında onları parçalama kısmından kurtarıyoruz" diye konuştu.

"ONUN KAFASINI KIRMAMAK İÇİN BURADAKİ EŞYALARI KIRMAK İSTİYORUM"

Genellikle trafikte sorun yaşayan vatandaşların ve eşiyle tartışan kadınların dükkânda stres attığına değinen Çalık, "Katılımcılar genellikle trafik kavgası yaşayanlar değil; ilişkide problem yaşayanlar tercih ediyor ve özellikle hanımefendiler daha çok geliyor. Muhtemelen evdeki bardak, tabak kırmak yerine buradaki şeyleri kırmayı tercih ediyorlar. Bir hatıramız da şu: Geçenlerde bir hanımefendi geldi, nişanlısıyla tartışmış; "Onun kafasını kırmamak için buradaki eşyaları kırmak istiyorum" dedi. Güzel bir hatıraydı; iyi de parçaladı bu arada. Biz de şaşırdık. Çıktığında "tüy gibi oldum, çok teşekkür ederim" dedi. Memnun kalıyorlar" dedi.

ETİKETLER
#kavga
#Eğlence Merkezi
#Stres Evi
#Öfke Kontrolü
#Stres Atma
#Ilişki Sorunları
#Yaşam
