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 | Özge Sönmez

Esnaf yolladıkları parayı görünce şoke oldu! Sadece 2 tost yediler: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Sivas'ta seyyar bir tostçuda yemek yiyen 2 arkadaş öyle bir hata yaptı ki esnaf gözlerine inanamadı. 600 liralık tostun ücretini esnafa 600 bin lira olarak yolladılar. Müşterisine ulaşarak parayı iade eden esnaf, takdir topladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 12:25

Sivas’ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin müşterisinin yaptığı hatayla şaşkına döndü. Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin’in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti. Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin’in bu davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.


"PARAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabım kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL’nin yattığını gördüm. Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktarda ki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şeklide davranırsak kazanırız" dedi.

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